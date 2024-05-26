Zeynep Aktaş: Yılbaşından bu yana sigorta ve banka hisselerinde artış yüksek

Sigorta sektöründe yer alan hisseler ortalama yüzde 87,91 yükselirken, banka sektörüne dahil hisselerde artış yüzde 72,86 seviyesinde oldu. Gerçekleşen güçlü performans, yatırımcılar nezdinde mali sektörün gözde hisseler haline gelmesini sağladı.

BIST Sigorta Endeksi mali sektör içerisindeki en yüksek performansı sergiledi. Banka hisselerinin performansını gösteren BIST Banka Endeksi ise yüzde 72,86 oranında yükseliş göstererek yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer hisse grubu oldu. Mali istikrar ve büyüme potansiyeli bankacılık hisselerini motive eden en önemli dayanak.

Borsa şirketlerinin ilk çeyrek verileri açıklandı. Açıklanan veriler içerisinde dokuz şirketin net kâr ve net satış büyümesi yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti.

1- Akbank: Net kârı yüzde 23,09 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 397,44 kazandırdı.

2- Astor Enerji: Net kârı yüzde 364,66, satışları yüzde 78,43 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 119,16 kazandırdı.

3- Ereğli Demir Çelik: Net kârı yüzde 6.101,82, satışları yüzde 89,34 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 61,48 kazandırdı.

4- Garanti Bankası: Net kârı yüzde 41,83 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 339,73 kazandırdı.

5- Şekerbank: Net kârı yüzde 29,18 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 142,9 kazandırdı.

6- Türk Hava Yolları: Net kârı yüzde 56,88, satışları yüzde 79,43 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 139,65 kazandırdı.

7- TSKB: Net kârı yüzde 37,51 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 200 kazandırdı.

8- Türkiye Sigorta: Net karı yüzde 556,69, satışları yüzde 397,81 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 665,62 kazandırdı.

9- Vakıflar Bankası: Net kârı yüzde 167,02 büyüdü. Hisse, yıllık yüzde 165,94 kazandırdı.

Zeynep Aktaş’ın yazısı