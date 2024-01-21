Zeynep Aktaş: Yıl sakin başladı, gözler faizde

Piyasalar yılın ilk 20 gününde sıkı para politikasının görünümünü satın aldı. İlk faiz toplantısı sonrası piyasalar yeni fırsatlara odaklanacak. Yılın ilk 20 gününde borsa 7.386-8.116 aralığında hareket etti. Dolar kuru 29,50 TL ile 30,37 TL arasında sıkışma yaşadı. Altının ons fiyatı ise 1.995 dolar ile 2.148 dolar arasında hareket etti.

BIST 100 Endeksi 27 Aralık 2023 günü 7.260’tan başladığı çıkışını koruyor. Geçen sürede endeks yüzde yüzde 9,21 yükseldi. Endeksin ilk direnç bölgesi 8.100 seviyesinde bulunuyor. Bu bölgeyi aşarsa ilk hedef 8.500 olacak.

Merkez Bankası’nın 2024 yılı ilk toplantısı 25 Ocak’ta gerçekleşecek. Bu toplantıda faizin 250 baz puan artması bekleniyor. Politika faizi yüzde 42,5 seviyesinde. Kurumun olası bir “pas” geçmesini piyasalar sıkı para politikası duruşundan taviz olarak algılayabilecektir. Faiz kararı kadar Merkez Bankası’ndan gelecek notlar da önemli olacak.

Zeynep Aktaş’ın yazısı