Zeynep Aktaş: Yeni yatırımcıya borsa haritası

Firmanın yatırımları önemsenmeli

1 Yatırım yapan şirketler radardan çıkarılmamalı.

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2 Düzenli temettü ödeyen şirketler yatırımcı dostu olarak görülmeli.

3 Yıllık bazda kazançlarını düzenli artıran şirketlerin hisselerinin değerlenme olasılığı artacaktır.

4 Sektöründe öncü vasfına haiz şirketlere öncelik tanınmalı.

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5 Endeks bazında bir kazanç hedefleniyorsa yatırım fonlarına yönelmeli.

6 Günlük kazançlar, gereksiz riskler ya da spekülatif beklentiler kayıpları artırabilecektir.

YAPILMAMASI GEREKENLER

1 Krediyle borsada işlem yapılmamalı.

2 İhtiyaç niteliğindeki ev veya araba satılarak borsaya gelinmemeli.

3 Makul ve kabul edilebilir riskler üstlenilmeli.

4 Çıkarken sınırsız bir coşkuya kapılmak ve hedefi büyütmek yanlıştır. Düşerken de çöküntüyle girip bir an önce kurtulmak da doğru olmayacaktır.

Uzak durulması gerekenler

1 Şirket hisselerinde kısa sürede ortalamanın çok üzerinde ve dayanağı olmayan çıkışlar varsa uzak durulmalı.

2 Piyasa değeri ile yıllık kar makası açıldıkça risk artar. Aşırı fark aşırı risk demektir.

3 Zarar eden şirketlerden kara geçeceğine dair işaret alınmadığı sürece uzak durmalı.

4 Fiyatlarda kısa süreli yukarı ya da aşağı sert hareketler her zaman olabilir. Ancak orta ve uzun vadede hissenin yönünü belirleyen şirketin mali performansıdır. Mali yapı ile uyumsuz kısa süreli hareketlerin peşine takılmak uzun vadede zarar ettirir.

Zeynep Aktaş’ın yazısı