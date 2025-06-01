Zeynep Aktaş: Yatırımcının odaklanması gereken beş nokta

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Altın hâlâ en güçlü getiriyi sunuyor. Asya borsaları ve DAX gibi endeksler pozitif ayrışıyor. Mevduat ve kira sertifikaları, getiri istikrarı arayan yatırımcı için öne çıkıyor. BIST’te hisse bazlı seçim, artık endeks bazlı stratejilerin önünde. Faiz ve enflasyon beklentisi çoklu varlık fonları ön plana çıkabilir.

2025’in ilk beş ayında BIST 30 Endeksi’nde sınırlı sayıda hisse yatırımcısına anlamlı bir getiri sağladı.

Aselsan yüzde 78,7’lik artışla endeksin açık ara en güçlü hissesi olurken, onu yüzde 28 ile Enka İnşaat ve yüzde 26,8 ile Türk Telekom izledi. Pegasus yüzde 13,24 prim yaptı. Çimsa, Emlak Konut, Koza Altın ve Turkcell gibi hisselerde de sınırlı ancak pozitif getiriler görüldü.

Zeynep Aktaş’ın yazısı