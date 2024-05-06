Zeynep Aktaş: Türkiye’nin kredi notu yükseldi

S&P, Türkiye’nin kredi notunu “B”den “B+”ya çıkardı. Kredi notunun görünümü «pozitif» olarak açıklandı. Piyasanın genel beklentisi not artışının olacağı yönündeydi. Not artsa da henüz yatırım yapılabilir ülke notuna ulaşılmış değil.

Bununla birlikte yönelimin pozitif olması ve istikameti göstermesi açısından not artışının devamı önemli. Bu da piyasanın canlılığını korumasına olanak verecek. Olumlu gelişmeler verilerde iyileşmeye imkân verirken kredi kuruluşlarının değerlendirmelerini de pozitife çevirmesine katkı sunuyor. Atılan adımların olumlu sonuçlar vermesi piyasalar açısından beklentileri güçlendiriyor. Mevcut kurumsal yatırımcılar ile belirli bir aşamaya gelinse de daha da yukarısı için dışarıdan nakit akışı önemli. Neticede hisse senetlerinde canlılığı koruyan piyasa dışından gelen nakit akışı olduğu göz ardı edilmemeli.

Aktif büyümesi yüzde 30’un üzerinde olan ve aktif kârlılığı yüzde 15’in üzerinde büyüyen 17 şirketten 11’i son bir yılda yatırımcıya yüzde 100’ün üzerinde getiri sağladı. Bu şirketler: Mia Teknoloji, Anadolu Sigorta, SDT Uzay ve Savunma, Yeo Teknoloji Enerji, Ege Endüstri, Doğuş Otomotiv, Bim Mağazalar, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Alfa Solar Enerji, Boğaziçi Beton. Aktifl er bir şirketin varlıklarını gösterir. Dönen varlıklar ve duran varlıklardan oluşur. Mevcut varlıklarının büyümesi ve bunların kârlılığının artması şirketler açısından olumluya işarettir.

Aktifleri 265 milyar TL’nin üzerinde olan 17 borsa şirketinden 13’ü yatırımcısına yüzde 87’nin üzerinde kazandırarak enfl asyona karşı reel getiri sağladı. Bu şirketler içerisinde bankalar, holdingler, petrol, içecek sektörü yer alıyor. Varlıkları güçlü şirketler içerisinde getirisi enfl asyonun altında kalan şirketler Halk Bankası, Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam oldu.

Zeynep Aktaş’ın yazısı