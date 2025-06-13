Zeynep Aktaş: Son bilançolara göre Koç Holding'in esas faaliyet kârı yıllıklandırılmış verilerle yüzde 79 azaldı

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BIST 30 Endeksi’nde yer alan 11 hissenin PD/DD oranı 1’in altında seyrediyor. Bu durum söz konusu şirketlerin, özkaynak değerinden daha düşük bir fiyatla işlem gördüklerine işaret ediyor. Kardemir (KRDMD), Şişe Cam (SISE), Emlak Konut GMYO (EKGYO), Türk Hava Yolları (THYAO), Sabancı Holding (SAHOL) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) hisselerinin PD/ DD oranı 0.70’in altında seyrediyor. PD/DD oranının düşük olması özellikle uzun vadeli yatırımcı için cazip olarak değerlendirilir. Ancak bu düşük çarpanlar, aynı zamanda yatırımcıları hisseden uzaklaştıran bazı gerekçelerin de varlığına işaret eder. Mevcut durumda da şirketlerin birçoğunun esas faaliyet kârlılıklarında yıllık bazda ciddi gerilemeler gözleniyor.

Koç Holding (KCHOL), Petkim (PETKM), Tüpraş (TUPRS), İş Bankası (ISCTR) ve Anadolu Efes (AEFES) düşük PD/DD oranına sahip diğer şirketler arasında yer alıyor. Son bilançolara göre Koç Holding’in esas faaliyet kârı yıllıklandırılmış verilerle %79 azaldı. Sabancı Holding ve Kardemir’de de %70’in üzerinde düşüşler söz konusu. Bu tabloda piyasanın, sadece defter değerine değil, kâr kalitesi ve geleceğe dair görünürlüğe de fiyatladığı anlaşılıyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı