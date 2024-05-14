Zeynep Aktaş: Sigorta sektöründe karlılık yüzde 426 yükseldi

Sigorta sektörü hisseleri yüksek kârlılıkları ile bir yılda yüzde 426 yükseldi. Sektördeki şirketler yılbaşından bu yana da endeksin üzerinde performans gösterdi. Sektör hisseleri yatırımcı ilgisini çekmeye devam ediyor.

Endekste ağırlığı en yüksek hisse olan Anadolu Sigorta, son bir haftada %9,72, son bir ayda %17,70 gibi getirilerle dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana ise %61,56’lık artışla sektördeki %36,43’lük ağırlığıyla pozisyonunu koruyor. 2024 ilk çeyrekte bir önceki döneme göre zarardan kâra geçti. Yıllık getirisi yüzde 502 oldu.

Türkiye Sigorta, %71,84’lük yılbaşı getirisiyle yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. Sektör endeksinde %31,25’lik bir ağırlığa sahip olan şirket, son bir yılda %637,37’lik bir artış gösterdi.

Anadolu Hayat Emeklilik, %91,45’lik yılbaşı getirisi ile dikkat çekiyor. Sektör endeksinde %10,87’lik bir ağırlığa sahip olmasına rağmen, son bir haftada %14,63’lük artışla dikkat çekiyor.

Aksigorta, %52’lik yılbaşı getirisiyle yatırımcılardan ilgi görüyor. Sektör endeksinde %7,72’lik ağırlığı bulunmasına rağmen, son bir aydaki %14,66’lık getiriyle performansını sürdürüyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı