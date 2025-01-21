Zeynep Aktaş: Sanayi şirketleri 2025'in ilk günlerinde volatil bir seyir izliyor

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2024 yılını enflasyon altı getiri ile tamamlayan sanayi şirketleri 2025’in ilk günlerinde volatil bir seyir izliyor.

Sıkı para politikası ve artan maliyetler, sanayi şirketlerinin performansında dalgalanmalara yol açıyor. Geçtiğimiz yıl zayıf bir seyir izleyen sanayi hisseleri 2025’e daha volatil bir giriş yaptı. Ortalama getirilerin zayıflığı dalgalanmaların devam etme olasılığını artırıyor.

Piyasa değeri yüksek 10 hisse, yılbaşından bu yana %0,78 ortalama getiride kaldı. Yıllık bazda ise getiriler %18,98 seviyesinde gerçekleşti. Ancak bu oran da enflasyonun gerisinde kaldı. 10 şirketin toplam piyasa değeri 1,57 trilyon TL olurken ortalama performansları %19 oldu. Bu şirketlerden piyasa değeri en yüksek olan Ford Otosan’a ait hissenin yıllık getirisi %21 oldu. En yüksek getiriyi ise Oyak Çimento %69 ile gerçekleştirdi.

Zeynep Aktaş’ın yazısı