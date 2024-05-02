Zeynep Aktaş: Kurda yıl sonu beklentisi 40 TL

Borsa şirketleri döviz bazında borçlanmalarını artırmaya başladı. Yılın ilk dört ayında dolar kuru yüzde 10,01 artış kaydetti. Yıl sonunda enflasyonun altında kur artış beklentisi döviz borçlanmalarını artırıyor.

Dolar kurunda 2018 yılından itibaren olumsuz yönde bozulan kur algısı yeniden düzelmeye başladığına dair işaretler geliyor. Borsa şirketleri döviz bazında borçlanmalarını artırıyor. Bu da reel sektörün kurda sürpriz çıkış ihtimalini zayıf olasılık olarak değerlendirdikleri anlamına geliyor.

Şişecam, bağlı ortaklığı Sisecam UK üzerinden yurt dışında 1,1 milyar dolar tutarında tahvil ihraç etti. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, toplamda 200 milyon euro ve 200 milyon dolar olmak üzere çift para birimi üzerinden kredi aldı. Tukaş, Hollanda Eximbank kaynaklı Akabank ile 32.233.000 euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Limak Doğu Anadolu Çimento, Sinoma Overseas ile 7.086.492 dolar tutarlı ve Çin merkezli kamu ihracat kredi kuruluşu destekli finansman anlaşması imzaladı. Tureks, 1.650.000 euroya İtalyan menşeili yeni makinalar alıyor. Ödemenin %20’si halka arz gelirinden kalanı İtalyan SACE kredisiyle yapılacak.

Merkez Bankası’nın, 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ay sonu dolar/TL beklentisi 32,9161 TL. Yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0098 TL. Kur beklentilerinin kırılması ve dolarizasyonun çözülmesi, TL’ye geçiş açısından önemli. TL varlıklarda güçlenen getiriler yatırımları bu yöne doğru çekecektir. Borsa da önemli alternatiflerden biri olarak öne çıkacaktır.

Zeynep Aktaş’ın yazısı