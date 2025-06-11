Zeynep Aktaş: Haziran faiz kararı önemli

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TAV Havalimanları (TAVHL), haftalık %12,09 getiriyle BIST 30’da en çok kazandıran üçüncü hisse olarak ulaştırma sektörünü öne çıkardı. Ülker Bisküvi (ULKER) ise %8,25’lik haftalık performansıyla defansif tüketim alanında yatırımcı ilgisini çekti.

Haziran ayı faiz kararı, yılın geri kalanı için para politikasının yönünü belirleyecek kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Özellikle TL mevduat faizleri, kredi koşulları ve yabancı ilgisi açısından haziran kararı piyasalar tarafından, bir yön işareti olarak görülecek. Bu nedenle kurdan borsaya, tahvilden tüketime kadar birçok cephede etkisi hissedilecek.

Zeynep Aktaş’ın yazısı