Zeynep Aktaş: Enflasyonun üzerinde getiri sağlayanlar yatırımcıların dikkatini çekiyor

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Açıklanan 2025 ilk çeyrek mali tablolara göre net kâr marjı pozitif olan ve piyasa değeri 10 milyar TL’yi aşan şirketler arasında, yıllık bazda enflasyonun üzerinde getiri sağlayanlar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu şirketlerin hem kârlılık hem fiyat performansı örtüşüyor.

Net kâr marjı yüzde 10’a yakın duran Aselsan, yıllık bazda %114 hisse performansıyla yatırımcısına güçlü bir fiyat karşılığı sundu. Enka İnşaat da benzer biçimde, %12 kâr marjı ve %63 getiriyle piyasa değeri yüksek hisseler içinde dengeli fiyatlama sunan bir başka örnek oldu.

Bu şirketlerde hem operasyonel kârlılık hem de piyasa güveni öne çıkıyor. Ahlatcı Doğalgaz, Enerya Enerji ve Emlak Konut gibi şirketler; yüksek faaliyet marjlarına ek olarak %50’yi aşan yıllık getirilerle öne çıktılar. Özellikle Enerya’nın %23 faaliyet marjı ve %81 getiriyle listede yer alması, sektörün pozitif ayrışmasına işaret ediyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı