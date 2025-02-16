Zeynep Aktaş: Cumhuriyet altını yılbaşından bu yana yüzde 14 yükseldi

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Yatırımda güvenli liman Cumhuriyet altını yılbaşından bu yana yüzde 14 yükseldi. Stopaj (vergi) artışına rağmen kıymetli maden fonlarına para girişi sürerken, getirisi yüzde 12 oldu.

Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle yükseliş beklentisini koruyor. Merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Onsu 2.883 dolar seviyesinde olan altına yönelik talebin devam etmesi halinde fiyattaki artış da sürecek. Risk algısına bağlı olarak yılı içinde 3.000 doları aşma olasılığı ise beklentiler arasında yer alıyor. Haftalık bazda yatırım araçlarına baktığımızda dolar kuru 0.72 artış ile 36.2 TL seviyesine yükselirken euro kuru yüzde 2.87 artış ile 38 TL seviyesinde bulunuyor. BIST 100 Endeksi ise yüzde 0.74 gerileyerek 9.877’ye çekildi.

Zeynep Aktaş’ın yazısı