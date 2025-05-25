Zeynep Aktaş: Cumhuriyet altını bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan araç

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Finansal piyasalarda altının değer kazanması, çoğu zaman sadece fiyatın değil, duygunun da yükseldiğine işaret eder. Cumhuriyet altını bu hafta yüzde 3.42 oranında değer kazandı ve yatırımcısına haftalık bazda en yüksek getiriyi sağlayan araç oldu.

TL mevduatta yüzde 0.74, kira sertifikalarında ise yüzde 0.63 oranında sınırlı kazançlar görüldü. Buna karşılık BIST 100 Endeksi’nde yaşanan kayıp yatırımcıyı güvenli limanlara yönlendirdi. Dolar yüzde 0.10 gerilerken, euro yüzde 1.15 yükselerek döviz tarafında sınırlı bir hareket yaşanmasına yol açtı.

Söz konusu tablo, yatırımcının geçici dalgalanmalardan korunmak için sağlam, risksiz enstrümanlara yönelme eğiliminin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı