Zeynep Aktaş: Borsa yılın ilk beş ayında düşerken yatırımcılar getiri arayışıyla yeni alanlara yöneldi

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Borsa yılın ilk beş ayında düşerken yatırımcılar getiri arayışı ile yeni alanlara yöneldi. Ana Pazar’da işlem gören kimi hisseler %100’ü aşan getiriler sağladı. Endeks düşerken güçlü yükselişler büyük hisselerden küçüklere geçti.

Borsanın performansını gösteren BIST 100 Endeksi şimdilerde 9.067 seviyelerinde işlem görürken Temmuz 2024’teki zirvesinin %20 aşağısında bulunuyor. Yılbaşından bu yana değer kaybı ise %8 seviyelerinde. Borsa gerilerken yatırımcıların yöneliminde de değişimler dikkat çekiyor.

Endeks genelinde gözlenen düşüşler derinleşirken, Alt Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören kimi hisselerde %100’ü aşan getiriler oluştu. Alt Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören 15 hisse yılbaşından bu yana %150’ye varan getiriler sağladı. Gerçekleşen tablo, doğru okumada bulunan yatırımcıların borsa düşerken de kazanç kapısını açık tutmayı başardığını işaret ediyor. Yılbaşından bu yana düşen sadece BIST 100 Endeksi olmadı. Mali Endeks %7 ve Sanayi Endeksi %10’a yakın düşüş yaşadı. Teknoloji Endeksi ise aynı süre zarfında %35’i aşan bir yükseliş kaydederken ayrışmayı başardı.

Zeynep Aktaş’ın yazısı