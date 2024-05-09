Zeynep Aktaş: Borsa şirketlerinden 30’u zirve seviyelerinde

Zirveye tırmanmak yetmez, orada kalmayı da başarabilmeli. Bu şirketlerden 15’i BIST 100 dışından diğer15’i de BIST 30 kapsamında bulunuyor. Bankalar hala dikkat çekerken, ulaştırma ve petrol şirketleri gözde.

Son bir yılda Borsa İstanbul’da, özellikle BIST 30 ve BIST 100 dışı kimi hisseler oldukça güçlü performans sergiledi. Hisselerden 30’u zirvesine ulaşmayı başardı. Söz konusu hisselerden 15’i BIST 100 dışında bulunurken, diğer 15’i BIST 30 içerisinde yer alıyor.

BIST 30 kapsamındaki şirketler arasında, Garanti Bankası, Turkcell, Sabancı Holding, Türk Hava Yolları ve Koç Holding gibi borsanın piyasa değeri yüksek şirketleri yer alıyor. Garanti Bankası yıllık %256,12’lik performansıyla dikkat çekici bir artış gösterdi. Hisse, zirveden sadece %0,12’lik bir gerileme sergilerken zirvedeki seyrini koruyor.

BIST 100 dışındaki şirketlerden Orma Orman Mahsulleri, yüzde %473,91 getirisiyle öne çıktı. Yeşil GMYO ve Yonga Mobilya gibi şirketler de yüzde 200 üstü getirileri ile dikkat çekti.

BIST 100 dışı şirketlerde Rodrigo Tekstil, Hitit Bilgisayar, Türk İlaç Serum, Ral Yatırım Holding yıllık zirve seviyelerine en yakın olanlar. Hisselerin fiyat/kazanç oranları 30 ile 155 arasında değişiyor. Borsa 30’da FK oranları ağırlıklı olarak 15’in altında seyrediyor. 15’in üzerinde F/K oranı bulunan iki şirket var. Bunlardan Aselsan’ın F/K oranı 38,97 ve Bim Mağazalar’ın 22,29 seviyesinde yer alıyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı