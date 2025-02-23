Zeynep Aktaş: Borsa bu hafta negatif ayrıştı, yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor

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Faiz indirimi ve stopaj artışı getirilerini baskılasa da TL varlıklar gücünü koruyor. Borsa bu hafta negatif ayrıştı. Dövizde hareket sınırlı. Altın dengeli. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor.

TL varlıklarda faizin yüzde 50’den yüzde 45’e çekilmesi, stopaj oranının yüzde 15’e çıkarılması sonrasında getirilerde zayıflama gözlense de hâlâ güçlü seyrini koruyor. Yatırımcıların risk ve getiri dengesi noktasında, TL varlıkları mevcut durumda hâlâ en iyi alternatif olarak gördüğü anlaşılıyor. Bu da TL enstrümanların önümüzdeki dönemde de yatırımcı radarında olmaya devam edeceği anlamına geliyor.

Son bir haftalık yatırım getirilerine bakıldığında, en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı yüzde 5.5 getiriyle Kıymetli Madenler Fonları oldu. Bu fonlar, 100 bin TL’lik bir yatırımı bir haftada 105.460 TL’ye çıkardı. Cumhuriyet altını pozitif getirisi ile güvenli liman olmayı sürdürdü. BIST 100 Endeksi ise yüzde 2.79’luk kayıpla yatırımcılarına zarar yazdı. Döviz kurları sınırlı hareket ederken, dolar ve euronun haftalık getirisi yüzde 0.70’in altında kaldı. Genel olarak, borsa getirisi zayıflarken, yatırımcıların sabit getirili fon ve altın gibi güvenli limanlara yöneldiği gözlendi.

Zeynep Aktaş’ın yazısı