Zeynep Aktaş: Bir yılda yüzde 225 kazandıran 30 hisse

Borsada yılın zirvesine tırmanan 30 hisse, yıllık ortalama yüzde 225 oranında getiri sağladı. Bu hisseler arasında özellikle bankacılık, holding, ulaştırma, perakende ticaret, petrol, otomotiv ve içecek sektörü hisseleri dikkat çekiyor. Bankalar, yüksek performans gösteren hisseler arasında yer alarak yatırımcısına kazanç sağlamaya devam ediyor.

Banka hisseleri, yüksek getiri oranlarıyla yatırımcıların gözdesi oldu. Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) yüzde 356,18, İş Bankası (ISCTR) yüzde 291,25 ve Garanti Bankası (GARAN) yüzde 333,65 oranında getiri sağladı. Holdingler arasında ise Koç Holding (KCHOL) yüzde 264,08 ve Sabancı Holding (SAHOL) yüzde 204,23 getiri oranlarıyla dikkat çekiyor.

Ulaştırma sektöründe, Türk Hava Yolları (THYAO) yüzde 139,11 ve Pegasus (PGSUS) yüzde 154,64 oranında yıllık getiri sağladı. Perakende ticaret sektöründe ise Bim Mağazalar (BIMAS), yatırımcısına yüzde 261,98 oranında kazanç sağladı. Bu sektörler, yüksek getiri potansiyeli ile yatırımcıların radarında yer almaya devam ediyor.

Otomotiv sektöründe, Ford Otosan (FROTO) yüzde 146,14 ve Tofaş Oto. Fab. (TOASO) yüzde 72,61 oranında getiri sağladı. İçecek sektöründe ise Anadolu Efes (AEFES) ve Coca Cola İçecek (CCOLA), yıllık zirveye yakın performanslarıyla yatırımcılara kazanç sağladı. Anadolu Efes yüzde 258,31, Coca Cola İçecek ise yüzde 203,95 oranında getiri sağladı.

Hisse senetlerinde uzun vadede yapılan akıllıca yatırımlar geleceği de güvence altına alıyor. Yılın zirvesine tırmanan BIST 30 hisseleri gösteriyor ki yatırımcılar doğru sektör ve hisselere yöneldiklerinde bunun karşılığını da alıyor.

Zeynep Aktaş’ın yazısı