Zeynep Aktaş: Altın ve borsa cephesinde teknoloji hisseleri getiri sağlamayı sürdürüyor

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Piyasalardaki yüksek tansiyon yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açıyor. Altın ve borsa cephesinde teknoloji hisseleri son dönemde getiri sağlamayı sürdürüyor.

Piyasalarda yön arayışı sürerken, yatırımcıların tercihi istikrarlı ve güçlü temelli enstrümanlardan yana oldu. Son bir haftada en yüksek getiriyi yüzde 3.2 ile Cumhuriyet altını sağladı. Haftanın bir diğer ilgi gören yatırım alanı borsa oldu. BIST 100 Endeksi haftayı yüzde 3.5’lik yükselişle tamamladı.

Zeynep Aktaş’ın yazısı