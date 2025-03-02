Zeynep Aktaş: Altın, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok yöneldiği varlık

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Altın, her zaman olduğu gibi belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların en çok yöneldiği varlık olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Altını, geride kalan bir haftadaki düşüşe rağmen son altı ayda yüzde 20.27 gibi güçlü bir getiri sağladı. İlk iki ayda ise yüzde 11.87 oranında yükseldi.

Borsa ve döviz piyasalarındaki dalgalanmalardan kaçınan yatırımcılar, mevduat faizlerinden yararlanmayı sürdürüyor. KYD Mevduat Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 7.13 kazandırarak, enflasyon üzerinde bir getiri sağladı. Türkiye’deki faiz oranlarının yüksek seyretmesi, yatırımcıların TL bazlı mevduatları tercih etmesine neden oldu.

Bankaların sunduğu cazip faiz oranları, özellikle risk almak istemeyen yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verileri, piyasa beklentileri açısından önemli bir gösterge olacak. Ocak ayında yüzde 5.03 olarak açıklanan enflasyon oranı, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşmişti. Bu durum, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açtı.

Zeynep Aktaş’ın yazısı