Zeybekci, TÜSİAD başkanına gözaltıyı 'şık' bulmamış: Belki dil sürçmesi…

AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “TÜSİAD başkanının (Orhan Turan) mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir” dedi.

Zeybekci, Turan’ın yargıyı eleştiren sözleri içinse “Belki dil sürçmesi olmuştur” yorumunu yaptı.

Fotoğraf: @_ORHANTURAN / X

Turan, şubattaki TÜSİAD Genel Kurulu’nda ekonomide ‘her şeyin yolunda olmadığını’ söylemiş, yargıyı eleştirmişti: “Hukukun üstünlüğünü, hemen ve tam olarak tesis etmeden; ne ekonomide ne toplumda ne iç, ne de dış politikadaki sorunlar çözülebilir.”

Açıklaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Turan, yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TÜSİAD’a da sert sözlerle yüklenerek, “Eski Türkiye’yi özlüyor olabilirsiniz ama yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz” demişti.

Gelişmelerin ardından AKP’li Zeybekci, 29 Nisan’da Turan’ı ziyaret etti.

Orhan ‘nazik ziyaret’ için teşekkür etti.

Zeybekci de görüşmeye dair Ekonomim‘e şu açıklamaları yaptı:

‘Şık değildir’

* Ekonomi bakanlığım zamanında bizim sanayicimiz, ihracatçımız, iş dünyamızın temsilcileri dünyayı rahat dolaşsın, Avrupa’ya rahat seyahat etsin diye AK Parti hükümetinin o yeşil pasaportu veren bakanıyım ben. TÜSİAD başkanının mevcutlu bir şekilde ifadeye götürülmesi şık değildir.

‘Kişisel görüşüm, partimi bağlamaz’

* Evet kişisel görüşüm ve bunu her yerde de dile getiren bir insanım. Bunu AK Parti genel başkan yardımcısı olarak burada oturmanın sorumluluğu ile de konuşuyorum. Ama bu benim partimi değil sadece beni bağlar. TÜSİAD başkanına bir şekilde haber verirsiniz, “Falanca gün şu saatte sizi şurada bekliyoruz, gelir misiniz?” dersiniz, o da gelir ifade verir.

‘Bu kararı kabullenmiyorum’

* Artı bu ülkede binlerce insanı istihdam eden, milyarlarca dolarlık iş yapan, sektöründe ilk üçte beşte yer alan birine yurt dışı çıkış yasağı koyduğunuz zaman yargının kararıdır eyvallah, yargının kararıdır uygulanmalıdır. Polisi, gümrük memuru da bunu uygulamakla görevli midir, evet görevlidir. Ama bu kararı ben o pasaportları veren bir bakan olarak kabullenmiyorum. Kabul edemiyorum. TÜSİAD başkanının yurtdışına kaçmasının engellenmesi gibi bir kaygının yaşanmasını normal bulmuyorum. Onun için TÜSİAD başkanını bu karardan sonra da telefonla ilk arayan insanım.

Ziyaret için Erdoğan’a danışmamış

* Cumhurbaşkanıyla istişare ederek mi (ziyarete) gittiniz?) Hayır.

‘Belki dil sürçmesi olmuştur’

* (“TÜSİAD’ın yargı başta olmak üzere pek çok konuda eleştirileri vardı” sözü üzerine) Yargı dememek lazım belki dil sürçmesi olmuştur. Belki TÜSİAD başkanı hukukun veyahut adaletin hızlı işlemesi ile ilgili adaletin kayıtsız şartsız üstünlüğü ile ilgili bazı dilek ve temennileri olduysa bunu doğru bulurum. Herkeste her zaman bunu söyleyebilmeli zaten.

* Ama yargının siyasallaşması diye bir noktaya girerseniz o yanlış olur. Onu hiçbir dönemde hiçbir siyasetçinin de yapmaması gerekir; öyle hissetse bile bunu dillendirmemesi gerekir ki temenni ve dilek olarak da yargının bu ithamlardan arınması gerekir zaten.

* Her şeyi söyleyebilmeli, her şeyi konuşabilmeli insanlar. Ama şunu söylersen de tabi, “Yargı siyasallaşmıştır, aldığı kararlar siyasidir” dersen onun bir sonucu olur.



