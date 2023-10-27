Zeren Ertaş’ın öldüğü asansörün firma yetkilisi tutuklandı

Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, asansör firmasının yetkilisi tutuklandı.

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KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda 25 Ekimi 26 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde içinde 16 kişinin olduğu asansör kaymaya başlamış, çıkmaya çalışan Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, kız öğrenci yurdunda yaşanan asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Dün Aydın’da oturma eylemi yapan öğrencilere polis müdahale edip döverek gözaltına almıştı. Gece saatlerinde ülkenin dört bir yanındaki KYK’larda binlerce öğrenci gece dışarı çıkıp Ertaş için eylem yapmıştı.