Zelenski’ye suikast girişimi

Daha önce ‘oturulabilir’ raporu verilen evler de rezerv alanda kaldığı için ‘yıkılacaklar’ kapsamına alındı. Vatandaşlar itiraz edince ‘oturulabilir’ binalar bir kez daha test edildi. Bu sefer de test sonuçları gösterilmeden binalar alelacele yıkılmaya başlandı. Üstelik tapu sahiplerine resmi bir yazı gösterilmeden yıkıldı: “Bakan gelecek ve burada bina görmek istemiyor.”