Zelenski’ye suikast girişimi

Ukrayna güvenlik servisi SBU, Başkan Volodimir Zelenski’e suikast girişiminin önlediğini duyurdu.
Türkrus’ta yer alan habere göre suikast planına karıştıkları gerekçesiyle devlet güvenlik teşkilatından iki albay gözaltına alındı.
Ukrayna özel servisi Rus yetkilileri suikastları hazırlamakla suçladı.
SBU’ya göre Zelenski’nin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov ve SBU Başkanı Ivan Malyuk’un öldürülmesi planlandı.
Operasyon kapsamında cumhurbaşkanının güvenliğinden sorumlu Ukrayna Devlet Güvenlik Teşkilatı’na bağlı iki albay gözaltına alındı.
SBU Telegram kanalından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
“FSB istihbarat ağının görevlerinden biri, ordu içinde cumhurbaşkanının güvenliğine yakın, devlet başkanını rehin alabilecek ve daha sonra onu öldürebilecek infazcıları aramaktı.”
İstihbarat servisi ayrıca Rus ajanı olduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alınma anına ait fotoğrafını paylaştı.