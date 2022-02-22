Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin “Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya’ya aittir” dedi.

Bölgede son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ve Ukrayna’nın ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söylemiş, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Rusya’nın Ukrayna sınırında bir süredir yürüttüğü askeri faaliyetler Batı ülkelerince savaş hazırlığı olarak yorumlanıyor.

Zelenskiy, Rusya’nın ayrılıkçıların yönetimlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka seslendi.

Rusya’nın son hareketlerinin ülke egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenskiy, Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatı’nda alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya’nın Donbas’ta 2014’ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi düzenlemeye çağırdı.

Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.

Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenskiy, “Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 şubat değil, 2022 şubattayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna’da barış” dedi.

Zelenskiy, ülkesinin siyasi-diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti.