Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zelenskiy: Kimseye bir şey vermeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin “Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya’ya aittir” dedi.

Bölgede son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas yönetiminin ve Ukrayna’nın ‘Rusya’nın tarihsel bir parçası’ olduğunu söylemiş, Ukrayna’nın doğusundaki yönetimlerin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Rusya’nın Ukrayna sınırında bir süredir yürüttüğü askeri faaliyetler Batı ülkelerince savaş hazırlığı olarak yorumlanıyor.


Zelenskiy, Rusya’nın ayrılıkçıların yönetimlerini tanıma kararına ilişkin sosyal medyadan halka seslendi.

Rusya’nın son hareketlerinin ülke egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu aktaran Zelenskiy, Zelenskiy, ayrılıkçıları tanımanın tek taraflı olarak Minsk anlaşmalarından çıkmak ve Normandiya Formatı’nda alınmış kararları göz ardı etmek anlamına gelebileceğinin aktararak, kararın barış çabalarını baltaladığını belirtti.

Bugün alınan ve yarın alınacak muhtemel kararlarla Rusya’nın Donbas’ta 2014’ten beri var olan askeri varlığını meşru hale getirmiş olacağını kaydeden Zelenskiy, Normandiya Dörtlüsü Zirvesi düzenlemeye çağırdı.

Zelenskiy, partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerine dikkati çekti.

Sınırlarının iyi şekilde korunduğunu hatırlatan Zelenskiy, kendi topraklarında olduklarını ve hiçbir şeyden korkmadıklarını söyledi.

Kimseye bir şey borçlu olmadıklarını ifade eden Zelenskiy, “Kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü 2014 şubat değil, 2022 şubattayız. Başka bir ülke, başka bir ordu. Tek amaç Ukrayna’da barış” dedi.

Zelenskiy, ülkesinin siyasi-diplomatik çözüme bağlı olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın kararı kabul edilmez; reddediyoruz

Rusya analisti Sezer: Türkiye en fazla zararı görecek ülkelerden biri olacak

ABD, Rusya’nın tanıdığı bölgelerle ticari ve finansal ilişkileri yasaklayacak

NATO ve AB, Rusya’nın tanıma kararlarını kınadı

Putin: Donbas, tarihsel olarak Rusya’nın parçası

Putin, Macron ve Scholz’a Donbas ile Lugansk’taki yönetimleri tanıyacağını söyledi

Boris Johnson: Rusya Avrupa’daki, 1945’ten beri en büyük savaşı planlıyor

Putin, ‘Madem ısrar ediyorsun…’ diyebilir: Biden’a göre Rusya Ukrayna’yı işgal edecek

Rusya analisti Aydın Sezer: Batı’nın Ukrayna açıklamaları savaş çığırtkanlığı

SON HABERLER

‘DİAYDER davası’: Soylu’nun hedef gösterdiği İBB çalışanlarına tahliye çıkmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanlarını terör örgütleriyle ilişkilendirerek özel teftiş başlatmasına dayanak olan Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının ilk duruşması bugünkü oturum ile sonuçlandı. Akın Gürlek başkanlığındaki heyet, İBB çalışanı olan sanıkların aralarında bulunduğu altı kişinin tutukluluk halinin devamına hükmetti. Üç tutuklu sanığın da tahliyesine karar verildi.

ATO başkanı: Elektrikte indirimli tarife tüm işletmeleri kapsamalı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ticaretin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için işletmelere eşit koşulların sağlanması gerektiğini belirterek, elektrikte indirimli tarifenin tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmasını istedi.