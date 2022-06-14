Zelenski: Tüm toprakları özgürleştirmekten başka seçeneğimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın ülkesinde işgal ettiği tüm toprakların kurtarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda savaşın 110 gününü değerlendirerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bugün Donbas bölgesinde başarılı operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Söz konusu 110 gün içinde ülkenin güney bölgelerinde yeniden kontrol sağladıklarını, Harkiv bölgesinin de büyük kısmını düşmanın elinden kurtardıklarını aktaran Zelenski, “Genel olarak, 1000’den fazla yerleşim yeri kurtarıldı, işgalcilerin Ukrayna’nın güneyindeki saldırıları durduruldu” dedi.

‘İşgalcileri kovacağız’

Rusya ile savaşta Ukrayna’daki cephe hattının 2 bin 500 kilometreyi geçtiğine dikkati çeken Zelenski, “devam etmek ve tüm topraklarını özgürleştirmekten başka seçenekleri olmadığının, işgalcileri topraklarından kovacaklarının” altını çizdi.

‘Kırım Rusların huzura kavuşacağı bir toprak değil’

Zelenski, Rusya’nın işgal ve ilhak ettiği tüm toprakların özgürleştirilmesi için çaba sarf etmeye devam edeceklerini, bu topraklarda yaşayan insanlara Ukrayna’nın diğer bölgelerinde şimdi devam eden savaşla ilgili doğru bilgilerin verilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna lideri şunları söyledi:, “Onlara Ukrayna ordusunun mutlaka geleceğini söyleyin. Elbette Kırımımızı da özgürleştireceğiz. Ukrayna bayrağı yine Yalta, Sudak, Dzhankoy ve Yevpatoriya üzerinde dalgalanacak. Ve Kırım’da değerli topraklara el koyan her Rus yetkili şunu aklında tutmalı ki burası onların huzura kavuşacakları bir toprak değil.”