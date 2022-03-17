Zelenski, Rusya’yla müzakerelerdeki önceliklerini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yla Ukrayna’daki savaşla ilgili müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 22’nci gününde. Rus güçleri Kiev’e doğru ilerlerken iki ülke arasındaki müzakereler de sürüyor. Ukrayna tarafı müzakerelerde Rusya’nın yaklaşımının olumlu anlamda değiştiğini söylemişti.

Zelenski, gece yayımladığı video mesajında, önceliğin Ukrayna devletinin gerçek korunması olduğunu kaydederek, “Müzakerelerde önceliklerim kesinlikle net. Savaşın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik, toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması, ülkemiz için gerçek garantiler, ülkemizin gerçek korunması” dedi.

Rus askerlerine: Silah bırakın

Rus askerlerine de seslenen Zelenski, Ukrayna’daki savaş alanında ölmektense silahlarını bırakmalarını önerdi: “Silahını bırakan her Rus askeri, bir şans elde edecek. Hayatta kalma şansı. Özellikle onlara sesleniyorum. Bu savaşın kazanına atılan askerlere. Ve hala kendini koruma içgüdüsü olan diğer Rus askerlerine. Silahlarınızı bırakın. Bu, savaş alanında, bizim topraklarımızda ölmekten iyidir.”

‘Mariupol ablukasının Leningrad’dan farkı ne?’

Rus uçaklarının, kuşatılmış Mariupol’daki yüzlerce insanın saklandığı tiyatroya kasıtlı olarak güçlü bir bomba attığını ve bunun sonucunda binanın yıkıldığını söyleyen Zelenski, “Ölü sayısı henüz bilinmiyor. Rusya’nın halkımıza, Mariupol’umuza, Donetsk bölgemize yaptıklarından dolayı kalbim parçalanıyor. Rusya vatandaşları. Mariupol ablukanızın İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Leningrad ablukasından farkı nedir?” dedi.

‘Yeni yaptırımlara ihtiyaç var’

Uygulanan yaptırımlara rağmen, Rus ekonomisinin hala Ukrayna’da ‘savaş makinesini’ tutmaya devam ettiğini kaydeden Zelenski, bu nedenle Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketlerine ihtiyacın olduğunu, dünyanın nihayet Rusya’nın bir terör devleti haline geldiğini resmen kabul etmesi ve en önemlisi, Ukrayna’nın daha fazla destek alması gerektiğini vurguladı.