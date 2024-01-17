Zelenski Rusya’nın dondurulan paralarını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın dünya bankalarında dondurulan paralarının ülkesine gönderilmesini istedi.

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G7 ülkeleri, varlıkların 2020’de dondurulmasından bu yana elde edilen değer artışını ve faizi Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılmasını planlıyor.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kasabasına gelen Zelenski de Ukrayna’daki savaşın faturasını Batılı vergi mükelleflerinin ödememesi gerektiğini belirterek şunları dedi:

“Bankalarda dondurulmuş 300 milyar dolarlık Rus varlığı var. Ukrayna’yı yok ettiler. Eğer Rusya’ya ait 300 milyar dolarlık varlık varsa, bunları Rus füzeleri tarafından yok edilen yerleri yeniden inşa etmek için doğrudan kullanmalıyız. Neden sizin toplumunuz nasıl yardım edeceğini düşünmek zorunda olsun? Dünyanın 300 milyar doları varsa, neden bu kaynak kullanılmasın?”