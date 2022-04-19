Zelenski: Rusya uzun süredir hazırlandığı Donbas için savaşa başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz” dedi.

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Zelenski, yayımladığı video mesajında Rus ordusunun Donbas’ta taarruza başladığını söyleyerek, ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeyi savunacağını belirtti.

Zelenski, “Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas için savaşa başladığını söyleyebiliriz. Artık Rus ordusunun önemli bir kısmı bu taarruza odaklanmış durumda. Oraya ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna’ya ait hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz” dedi.