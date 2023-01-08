Diken

Yaramazlara biraz batar!

Zelenski: Rus ordusu, ateşkese rağmen Ukrayna mevzilerine saldırıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’yı, Ortodoksların Noel bayramı dolayısıyla ilan ettiği 36 saatlik ateşkes sırasında Ukrayna’ya saldırı düzenlemekle suçladı.

Fotoğraf: AA

Zelenski, yayımladığı görüntülü mesajında, Ortodoksların Noel bayramını bir kez daha kutladı.


Ukrayna Milli Güvenlik Konseyinin 2023 yılı çalışma planını onayladığını kaydeden Zelenski, bu yıl, ülkenin bağımsızlık için mücadelesi ve savunma imkanlarının geliştirilmesinin öncelikli konuları olacağını söyledi.

Zelenski, kendisinin, Rusya’nın Ukrayna’ya uyguladığı saldırı politikasını destekleyen Rus vatandaşlarına yaptırımlar uygulamaya ilişkin kararnameyi imzaladığını dile getirerek, “Bu kişiler hakkında gelecekte de yaptırım kararları alınacaktır” dedi.

Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Savunma Bakanlığı’na, Ukrayna’da dün saat 12:00’den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması yönünde verdiği talimata uymadığını savunan Zelenski, şöyle devam etti: “Dünya Moskova’dan gelen herhangi bir kelimenin ne kadar yanlış olduğunu bugün bir kez daha gördü. Sözde ateşkes hakkında bir şeyler söylediler ama gerçek şu ki, Rus mermileri Bahmut’u ve diğer Ukrayna mevzilerini yeniden vurdu.”

Zelenski, Ukrayna’da tekrar barışın sağlanmasının sadece Rus ordusunun ülkesinden çekilmesinden sonra mümkün olabileceğini belirtti.

SON HABERLER

AYM’nin ‘kötü muamele’ kararı verdiği polis, emniyet müdürü yapıldı

CANAN COŞKUN [email protected] @canancoskun Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Gezi Parkı eylemleri sırasında bacağından yaralanan Aydın Aydoğan’la ilgili kötü muamele yasağını ihlal ettiklerine hükmettiği polislerden Kenan Şaban Süzgün’ün kasımda 1’inci sınıf emniyet müdürü yapıldığı ortaya çıktı.  Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında 2013’te suç duyurusunda bulunduktan sonra polisler […]

BOTAŞ: İran’dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye’ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgazın, İran iletim şebekesinden kaynaklı bir arıza nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren yüzde 70 azaldığını bildirdi.

HDP: Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın “HDP kendi adayıyla seçime girecek” açıklamasına ilişkin konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, Oruç, “Bizle müzakere edilirse elbette ki ortak bir adayda buluşmak isteriz, Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz” dedi.