Zelenski: Vatikan'daki görüşme tarihiydi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD’yle imzaladıkları ‘ekonomik ortaklık’ anlaşmasına ilişkin “Aslında şu anda Vatikan toplantısının ilk sonucunu aldık” dedi.

ABD başkanı Donald Trump ve Volodimir Zelenski 26 Nisan’da Roma’da Papa Francis’in cenazesinde görüşmüşlerdi. Fotoğraf: Beyaz Saray

Dün ABD ve Ukrayna uzun müzakerelerin ardından nadir toprak elementlerinin kullanımını da kapsayan ‘ekonomik ortaklık’ anlaşmasını imzaladı.

ABD anlaşmayla Ukrayna’nın teknoloji yarışında önemi kritik nadir toprak elementlerine erişebilecek.

Anlaşma ayrıca, ‘ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu’nun kurulmasını da öngörüyor.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında anlaşmanın Ukrayna için bir ‘güvenlik garantisi’ olacağını söyledi.

‘Bir kalkınma fonu oluşturuluyor’

Telegram hesabından anlaşmayı değerlendiren Zelenski’yse şunları söyledi:

“Anlaşma orada (ABD’de), imzalandı ve onaylanması için Ukrayna Parlamentosuna gönderilecek. Anlaşmada herhangi bir gecikmenin olmamasını sağlamakla ilgileniyoruz. Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna’ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor.”

Zelenski, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in cenaze törenine katılmak üzere geçen hafta gittiği Vatikan’da Trump’la bu anlaşma üzerine de konuştuklarını söyledi.

Zelenski, “Aslında şu anda Vatikan toplantısının ilk sonucunu aldık, bu da onu gerçekten tarihi kılıyor” dedi.

Ukrayna devlet başkanı ayrıca bu görüşmenin ‘diğer sonuçları da merakla beklediklerini’ belirtti.