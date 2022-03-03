Zelenski: Bir haftada 9 bin Rus öldürüldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgali sekizinci gününde.

Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik planlarını bir haftada bozduklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları esnasında Rus askerlerinin moralinin bozulduğunu belirten Zelenski, “Yıllardır hazırladıkları planları bozduk. Daha fazla işgalci bizden evlerine doğru kaçıyor” dedi.

Ukraynalıların çıplak elleriyle dışarı çıktığını ve işgalcileri şehirlerden sürdüğünü söyleyen Zelenski, “Ukraynalılara içtenlikle hayranım. Onları (Rusları) utanç içinde uzaklaştıracağız. Tıpkı kendi yiyeceklerini bulmaya çalıştıkları zamanki gibi. Bunlar devlet savaşçısı değil. Bunlar kullanılmış kayıp çocuklar” diye konuştu.

‘Ukrayna pes etmeyecek’

Her işgalcinin Ukraynalılardan sert tepki alacağını bilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, pes etmeyeceklerini Rusların sonsuza kadar hatırlayacağını söyledi.

Zelenski, “Bir haftada yaklaşık 9 bin Rus öldürüldü. Mıkolayiv istikametinde 19-20 yaşlarında iki yüzlerce, üç yüzlercesini (Rus askerleri) onlarca helikopterlerle almak zorundalar” diye konuştu.

Ukraynalılar için bunun ‘vatanseverlik savaşı’ olduğunu belirten Zelenski şunları kaydetti: “Bunların nasıl başladığını hatırlıyoruz ve işgalciler için nasıl sonlandıklarını biliyoruz. Nereye giderlerse gitsinler, her yerde yok edilecekler. İşgalciler Ukraynalılardan cevabını alacak.”