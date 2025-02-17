Zeki Gül: Hekim maaşları oldukça düşük tutularak, sağlığın gasbında onların suskun kalmaları hedefleniyor

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Hekim maaşları hem kamu hem özel hastanelerde oldukça düşük tutularak, sağlığın gasbında onların suskun ve edilgen kalmaları hedefleniyor. Kamuda adına ‘Performansa göre ödeme’, özelde ‘prim’ denen uygulama özünde aynı: Hekimlerin maaşının ekseriyeti artık kamu ve özelde kuruma kazandırdıkları paradan bir pay olarak tanımlanmakta.

Sağlıkta ticarileşmenin, sağlık hizmetlerini bir ayrıcalık haline getireceği aşikar. Giderek hasta-hekim ilişkisinin ticari bir ilişkiye evrilmek istendiğini yaşıyoruz. Toplumsal itiraz örgütlü bir çaba ile hayata geçirilmezse tıbbi kararlar, tıbbi gereklilikten çok maliyet ve kârlılık kaygılarıyla şekillenecek.

Hasta hakları açısından en temel ilkelerden biri bilgilendirilmiş onamdır. Bu, hastanın yapılacak müdahale hakkında tam, açık ve anlaşılır bilgi alarak özgür iradesiyle karar vermesini gerektirir. Ancak, hasta ameliyatta iken, hasta yakınlarına son dakika içinde malzeme seçimi yaptırmak, sağlıklı karar sürecini imkansız kılar. Bu durum, bilgilendirilmiş onam ilkesinin açık ihlalidir.

Maddi durumu iyi olmayan hasta yakınlarının, daha düşük kaliteli veya daha az etkili malzemeleri seçmek zorunda kalmasına ya da duygusuna neden olabilir. Böylece sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlikler artar.

Zeki Gül’ün yazısı