Zeki Gül: Alkolde gerek toplam vergi, gerek yıldan yıla vergide artışla dünyada ilk sıralara yerleştik

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Günahçıl cephe alkol öldürür der; bilim ve tarih objektiftir; alkol dozunda ve yerinde kullanımda tersine sağlığa yararlıdır der. Alkol olmasa yaşam olmazdı. İlaçtan hijyene yeri doldurulamaz alkolün. Covid 19 salgınında ülkemiz insanı yekvücut alkollü limon kolonyalarına sarılmadı mı! Antik Yunan ve Roma’da salgınlarda barsak enfeksiyonlarından korunmak için su yerine düşük alkollü şarap kullanılırdı.

Alkolde dörtnala artan vergilerde amaç insan sağlığı ve bu bağlamda caydırıcılık olsaydı, ekmek dahil unlu mamullerden alınan vergilerin alkolden daha yüksek olması beklenirdi. Son elli yıla dönüp baktığımızda insan marifeti ile içerdiği nişasta oranı üç kat artırılmış buğdaya bağlı ölüm ve sakat kalmaların, alkole oranla kıyaslanamayacak kadar yüksek olduğu aşikar: Obezite, diyabet vb…

Alkolde ÖTV (özel tüketim vergisi) ve vergi bağlamında gerek toplam vergi, gerek yıldan yıla vergide artışla dünyada ilk sıralara yerleştik.

Alkollü içeceklerden alınan bu vergilerde iddia olunur ki kanun koyucunun beklediği yarar, toplumda alkol tüketiminin azaltılarak bundan kaynaklanan sağlık sorunları ile sosyal zararların sınırlandırılmasıdır. Ama rakamlar tersini söylüyor. Türkiye, alkolde yüksek vergiler başlamadan “Kişi başına düşen yıllık alkol tüketiminde OECD ülkeleri arasında açık farkla en sonda” yer almaktaydı. Dünya Sağlık Örgütünün alkol ve sağlık konulu küresel durum raporunda da “Türkiye, alkol bağımlılığı ve alkol tüketimi ile ilintili sağlık sorunları bakımından Avrupa ortalamasının altında” idi.

Alkole bağlı akut ölüm ve ciddi sekeller bizim coğrafyada ‘günah vergisi’ sonrası, öncesi ile kıyaslanamayacak kadar arttı. Ay olmuyor ki yeni bir sahte alkole bağlı ölüm duymayalım.

Zeki Gül’ün yazısı