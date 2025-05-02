Zehra Kınık 'asli kusurlu' olduğunu kabul etmedi: Hızım düşüktü

Ölümlü kazaya karışan eski Kızılay başkanı Kerem Kınık’ın tutuksuz yargılanan kızı Zehra Kınık, kendisini ‘asli kusurlu’ tespit eden adli tıp raporunu reddetti, “Hızım düşüktü” iddiasında bulundu.

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Duruşma 30 Nisan’da İstanbul Anadolu Adliyesi 8’inci Ağır Ceza salonunda görüldü.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre duruşmaya katılan Kınık, Adli Tıp Kurumu’nun kendisini ‘asli kusurlu’ gören kararını kabul etmediğini söyledi.

“Üzücü bir kazaydı” diyen belirten Kınık ‘hızının düşük olduğunu, kontrolleri yaparak yola çıktığını, motosikletin çok hızlı geldiğini’ iddia etti ve ‘yapabileceği bir şey olmadığını’ söyledi.

Anne Doğan: Suçlu ve cezalandırılmalı

ANKA‘nın haberine göreyse anne Hasret Doğan, Kınık’ın ‘kusursuz değil suçlu’ olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Duruşma savcılık mütalaasının hazırlanabilmesi için 26 Mayıs’a ertelendi.

Ne olmuştu?

9 Temmuz 2024’te İstanbul’un Beykoz ilçesinde Fatma Zehra Kınık Demir’in kullandığı otomobille 17 yaşındaki Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Motosiklette arkada oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki hastanede ölmüştü. Kaza sonrası gözaltına alınan Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaza tespit raporunda Demir ve motosiklet sürücüsü yüzde 50’şer kusurlu bulunmuştu.

Demir’in ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ suçlarından iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Barlasçeki’nin ailesinin avukatının talebiyle kazaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Raporda ‘ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemediği’ gerekçesiyle kazaya neden olduğu belirtilen Demir, yüzde 100 kusurlu bulunmuştu.

Daha sonra mahkemenin isteğiyle iki uzman ikinci bir bilirkişi raporu hazırlamış, bu raporda Demir’in kazada asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Dosya son olarak Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmişti.

ANKA‘nın haberine göre Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı bilirkişi raporu tamamlanarak dava dosyasına girmiş, Demir ‘dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı hareket etmek’ten ‘asli kusurlu’ bulunmuştu. Ayrıca Demir’in geçiş hakkını motosiklete vermesi gerektiği belirtilmişti.



