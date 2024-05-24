‘Zaytung’u aratmayan karar: Döven taksiciler, ‘güvensiz’ olansa dövülen TAG sürücüleri

Paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG, İstanbul Taksiciler Odası’nın şikayeti üzerine reklam yasağıyla karşılaştığını duyurdu.

Fotoğraf: X

Taksiciler, rekabet ortamı oluşması üzerine TAG sürücülerini trafikte hedef almaya başlamıştı. Bazıları da “Kan dökülecek” diyerek tehdit etmişti.

Kan dökülecek ne demek? İnsanı tuzakla çağırıp dövmek nasıl bir kahpelik? pic.twitter.com/uP6SX1pUWa — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) May 2, 2024

Taksici, iki ayağı olmayan engelli Martı tag sürücüsüne baskı yaparak bu işi bir daha yaptırmayacağına dair söz verdirdi. pic.twitter.com/SGMBVmDGON — Gündem 7×24 (@gundem7x24) September 27, 2023

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu tür görüntüleri X’te sponsorlu reklam olarak paylaşmış, taksicilerin şiddetine dikkat çekerek TAG şoförlerinin daha güvenilir olduğunu yazmıştı.

Öktem’in aktardığına göre İstanbul Taksiciler Odası, Martı’yı şikayet ederek “TAG güvenlidir” reklamının yasaklanması istedi.

Bunun üzerine Reklam Kurulu, ‘TAG sürücülerinin sık sık darp ve hakaretle karşılaştığını’ ifade ederek ‘Güvenle gidersin’ temalı tanıtımının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Öktem, Reklam Kurulu’ndan gelen yazıyı X hesabından “Zaytung haberi değildir” diyerek duyurdu:

“Taksiciler Odası bizi şikayet etmiş. ‘TAG güvenlidir’ reklamı yasaklansın diye. Reklam Kurulu’ndan yazı geldi. Paylaşılan şiddet videoları kanıttır. TAG’da taksici ve polis tarafından darp edilme riski var. O nedenle ‘TAG güvenli’ yazan reklamları kaldırın diye. Şikayet eden de güvenlik riskini yaratan taksiciler. Ama yasak bize. Fesuphanallah.”

Reklam Kurulu’nun TAG’a gönderdiği yazıdaki ilgili bölüm.

Habere, parodi haber sitesi Zaytung da kayıtsız kalamadı.