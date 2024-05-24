‘Zaytung’u aratmayan karar: Döven taksiciler, ‘güvensiz’ olansa dövülen TAG sürücüleri

Paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG, İstanbul Taksiciler Odası’nın şikayeti üzerine reklam yasağıyla karşılaştığını duyurdu.
Taksiciler, rekabet ortamı oluşması üzerine TAG sürücülerini trafikte hedef almaya başlamıştı. Bazıları da “Kan dökülecek” diyerek tehdit etmişti.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, bu tür görüntüleri X’te sponsorlu reklam olarak paylaşmış, taksicilerin şiddetine dikkat çekerek TAG şoförlerinin daha güvenilir olduğunu yazmıştı.
Öktem’in aktardığına göre İstanbul Taksiciler Odası, Martı’yı şikayet ederek “TAG güvenlidir” reklamının yasaklanması istedi.
Bunun üzerine Reklam Kurulu, ‘TAG sürücülerinin sık sık darp ve hakaretle karşılaştığını’ ifade ederek ‘Güvenle gidersin’ temalı tanıtımının gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Öktem, Reklam Kurulu’ndan gelen yazıyı X hesabından “Zaytung haberi değildir” diyerek duyurdu:
“Taksiciler Odası bizi şikayet etmiş. ‘TAG güvenlidir’ reklamı yasaklansın diye. Reklam Kurulu’ndan yazı geldi. Paylaşılan şiddet videoları kanıttır. TAG’da taksici ve polis tarafından darp edilme riski var. O nedenle ‘TAG güvenli’ yazan reklamları kaldırın diye. Şikayet eden de güvenlik riskini yaratan taksiciler. Ama yasak bize. Fesuphanallah.”
Reklam Kurulu’nun TAG’a gönderdiği yazıdaki ilgili bölüm.
Habere, parodi haber sitesi Zaytung da kayıtsız kalamadı.