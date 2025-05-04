Zafer Partisi'nin Sırrı Süreyya Önder paylaşımlarına soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı’nın sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili İstanbul başsavcılığının soruşturma başlattığını açıkladı.
Partinin İstanbul gençlik kolları X’ten DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ‘sarı torba’ paylaşımı yapmıştı.
Tunç’un X’teki açıklaması şöyle:
“Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.”
Zafer Partisi’yse söz konusu paylaşımlar hakkında iç denetim sürecinin başlatıldığını duyurdu.
Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 4, 2025