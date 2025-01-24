Zafer Arapkirli: Siyasi iktidar, rezil bir tavırla olayı CHP'li belediyenin üzerine yıkmaya çalışıyor

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Siyasi iktidar, utanmazca ve rezil bir tavırla olayı CHP’li belediyenin üzerine yıkmaya çalışıyor. “Esenyurt’ta teröristi, Beşiktaş’ta ihale yolsuzunu, hırsızı, Bolu’da da insan canını hiçe sayan katili başkan yapmışlar” algısı oluşturmaya çalışıyor.

İtfaiye, yani yangın korunumu denetimi yetkisini belediyelerden yıllar önce alıp “her şey kendi rant ve soygun mekanizmaları içinde hallolsun” saikiyle, sadece bakanlığın uhdesine aldıklarını gözden kaçırmanın hesabındalar. Yıllar önce yaptıkları bu değişikliğe benzer şekilde memlekette yapı denetiminden asansörlerin denetimine, yangın korunumundan ormanların güvenliğine, kıyı bölgelerinin düzenlenmesinden, maden alanlarına kadar başka bir yığın konuya kadar “tek elden yetki ve denetim” hakkını eline almış bir merkezi idare.

Diğer yanda ise, bir şeyler ters gittiğinde ya da Bolu Kartalkaya’daki toplu katliamda olduğu gibi 79 insan öldüğünde, parmakları “rakip siyasi odaklara” uzatan bir ahlaksızca anlayış. Çevreyi talan etmek kirletmek isteyenin önünü sonuna kadar açan bir Çevre Bakanı, daha birkaç hafta önce eline bir bardak kirli su alıp, “İzmir Belediyesi körfezi niye temizlemiyor?” diye utanmadan şov yapmadı mı?

Zafer Arapkirli’nin yazısı