Zafer Arapkirli: Ne Timur'u, ne Murat'ı ne de onlar gibilerini caydırabilirler

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Dün sabah kalkıp da sevgili kardeşlerimiz Timur Soykan ve Murat Ağırel’in akıl almaz bir gerekçeyle, evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındıklarını duyar duymaz, çoğumuz benzer tepkiler göstermişizdir. gazetecilerin, “davet” yerine evlerine “baskınla” gözaltına alınmalarının bir önemli nedeni daha var. Gazetecinin evini basınca, onun kullandığı ve yararlandığı tüm materyale el koyabiliyor muktedir irade. Bilgisayarını, telefonunu, tabletini, üzerinde çalıştığı dosyaları, elde etiği ve haberleştirmek için üzerinde çalıştığı belki binlerce sayfa belgeyi – dokümanı ele geçiriyor. Özellikle telefonunda, kimlerle temasta olduğu, kimlerden bilgi aldığı, yani haber kaynakları bilgi edinme kaynakları filan “şıp” diye öğrenilmiş oluyor.

Öyle ya, bu çocuklar kimi zaman sıradan bir vatandaştan kimi zaman da kurdukları bağlantılarla önemli kritik konumlardaki bürokrattan, memurdan filan bilgi edinebiliyorlar. Ev baskınında ele geçirilen materyal ve özellikle gazetecinin telefon rehberi, bütün bunların deşifre olmasını sağlıyor. Açıkçası, işin en “kirli” yanı da bu. Çünkü kirliliğin ve pisliğin odaklarının da en çok merak ettikleri şey bu. Gece gündüz endişe içindedir çeteci, mafyacı, baron, hırsız, kaçakçı, katiller. Uyku girmiyordur gözlerine. “Ulan bu bilgileri nasıl ele geçirip de bana ulaşabiliyorlar. Nasıl haberdar oluyorlar ne halt yediğimden?” diye meraktan çatlıyorlardır.

Ne Timur’u, ne Murat’ı ne de onlar gibi yüzlerce binlerce cesur muhabiri, yazarı, meydanlarda rejimin hukuksuzluklarını görüntüleyen kameramanları, foto muhabirleri, masa başında bu dosyaları hazırlayan editörleri, radyo, TV, gazete, ajans çalışanını, internet yayıncılarını caydırabilirler. Hiç birimizin sesini kısma olasılığını akıldan bile geçirmezdim ben onların yerinde olsam. Çünkü bizim sözümüz bitmez, bitmeyecek.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

