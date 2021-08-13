Zafer Arapkirli: Ne ‘alarm zili’nden söz ediyorsunuz?

Ne “alarm zili”nden söz ediyorsunuz?

Biz o zilin ilk “tını”larını 10 yıl önce duyup da avazımız çıktığı kadar bağırmaya başladığımızda, biz o zilin ilk “çınlamaları” karşısında “yapmayın etmeyin, büyük bir felaketin eşiğindeyiz” diye sütunlarımızda uzun uzun yazılar döşediğimizde, ekranlarda adeta yalım yalım yalvardığımızda, kulağınızın üzerine yatmaktaydınız.

Derin bir uykudaydınız, hepiniz.

İktidarını sürdürebilmek ya da iktidara gelebilmek için yabancı güçlerden destek almayı mübah sayan bir siyasi zihniyeti gayet iyi tanıdığımızdan.

ABD ile yapılan gizli görüşmelerin içeriği, Suriyeli “karanlık cihatçı unsurlarla” yapılan (Libya’ya, Azerbaycan’a kadar uzanan, Afganistan’a kadar uzanma niyeti taşıyan) kanlı işbirliği protokollerini tam olarak bilmediğimiz müddetçe de maalesef bu kokular burnumuzdan gitmeyecek.

Onun için…

Birileri “alarm zili” filan dediğinde, gülelim mi, ağlayalım mı şaşırıyoruz.

Zafer Arapkirli’nin yazısı