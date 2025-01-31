Zafer Arapkirli: Maksat bizatihi 'yapılmış olmasına duyulan öfkeden' ibaret

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Halkın en başta gelen haklarından biri bilgi ve haber alma hakkıdır. Bağımsız medya da bu hakkın kullanımı için var olan hayati önemde bir ‘araçtır’. İşte, faşistler bunun fevkalâde farkında olduklarından, medyayı, sadece “kendi istedikleri bilgilinin kitlelere ulaşması, işlerine gelmeyenin üzerinin örtülmesi için gerekli” bir şey olarak görürler. Yazılı ve görsel – işitsel medyaya saldırmaları bundandır. Son yıllarda ve aylarda, Ferhan Şensoy’un sözünü ettiği o ‘faşist yağmur’un giderek daha da şiddetlenmesinin nedeni de budur.

Halk TV’den Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın, Programlar Müdürü Kürşat Oğuz’un, gazeteci-yazar Barış Pehlivan’ın, haber sunucusu Seda Selek’in, Sorumlu Müdür Serhan Asker’in ‘evlerinden-işlerinden- sokaktan toplanması’ barbarlığının nedeni tam da bu yağmurun artık ‘pis bir sağanağa dönüşmesinden’ başka bir şey değildir.

Üstelik de emniyette ve adliyede ‘terör suçları’ kapsamında muamele görmeleri, tamamen hukuksuz ve olayı kamuoyu nezdinde bambaşka bir boyuta oturtmaya yönelik utanmazca bir propaganda ve algı yöntemidir.

Olay, kamuoyunun çok merak ettiği bir bilirkişilik skandalının odağındaki bir kişiye ulaşmak, onunla gazetecilik refleksi ile ilk röportajı yapabilmek, bunu kamuoyuyla paylaşmak için çırpınan gazetecilerin hızlı bir karar mekanizması içinde aldıkları inisiyatiften ibarettir. Bundan neredeyse ‘idamlık’ bir suç çıkartmaya çalışmak, tam da faşist zihinlerin göstereceği bir tavırdır. Maksat, o röportajın nasıl yapıldığı ya da nasıl yayıldığı değil, bizatihi ‘yapılmış olmasına duyulan öfkeden’ ibarettir.

Zafer Arapkirli’nin yazısı