Zafer Arapkirli: Laikliğe sahip çıkmak CHP’nin öncelikleri arasına girmeli

Başta laikliğe sahip çıkmak, bu mücadelede “aman, 3-5 mütedeyyin oyu ürkütmeyelim” kaygısına kapılmadan sahip çıkmak, CHP’nin öncelikleri arasına girmelidir.

CHP, girildiği anlaşılan seçim “eğik düzleminde” (eski tabirle sath-ı mail) akıllı bir şekilde “vatandaşın guruldayan midesine, boş cüzdanına ve çarşı pazardaki yangına” ağırlık verirken bunları da asla ihmal etmemelidir.

Aynı şekilde, AKP – FETÖ işbirliği ile hazırlanan kumpaslarda mahkûm edilen emekli generallerin önce zindana atılıp sonra da rütbelerinin sökülmesi hadisesine “aman, darbecilere destek filan demesinler” saiki ile cılız tepki gösterme yanlışına düşmemesi gerektiği gibi.

Zafer Arapkirli’nin yazısı