Zafer Arapkirli: İlhan Şeşen'in dediği gibi iktidar açısından 'Benim Aklım Başımda Değil'e çok kolay bağlayacaksınız siz de…

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

“Şahsım Rejimi”nin, son zamanlarda yaptıklarını şöyle bir alt alta dizin bakalım. Bu şarkı ile nasıl “cuk” diye örtüştüğünü anlayacaksınız.

İlhan Şeşen’in dediği gibi, iktidar açısından “Benim Aklım Başımda Değil”e çok kolay bağlayacaksınız siz de…

Onca deneyimli siyasi kadroların Kaçak Saray’da kim bilir kaç yüz fabrikanın emekçi kadrolarının maaşının binlerce katı tutarında bir bordro tutarına malolan danışmanlar ordusunun, aylardır planladıkları anlaşılan “19 Mart Darbesi”nin tek bir dişe dokunur delilden yani makul gerekçeden yoksun biçimde icra edilmiş olması başka nasıl izah edilebilir?

Aklı başında bir siyasi hamle diyebilir miyiz bu olup bitenlere? Özellikle de her bir sonraki hamlede kendi kendilerini daha da mahcup duruma düşürmeleri göz önüne alındığında. Özellikle de her bir adım sonrası, zaten ağır bir enkaz yığınına dönüşmüş ekonomiye verdiği ilave zararları düşündüğünüzde. Hani şu “üç beş haftada hunharca resmen yaktıklarından söz edilen on milyarlarca dolarlık rezervi” aklınıza getirdiğinizde.

Zafer Arapkirli’nin yazısı