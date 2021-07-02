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Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: Çırpınış boşuna

Karanlığın o “en kara, en yoğun, en göz gözü görmeyen anı”na hızla yaklaşılmakta olduğu açıktır.

Ülkenin, “Çatlasanız da patlasanız da.. Söke söke.. İnadınıza.. Size rağmen” zihniyetindeki bir iktidardan kurtuluşunun vakti yaklaşmaktadır.


O sandık mutlaka ortaya gelecek, o isyan oyları ile bugünün küstah muktedirleri demokratik irade ile tarihin çöplüğüne yollanacaktır.

Çırpınış boşunadır.

Nasıl ki muktedirin çırpınışları “endişe verici” bir boyuta varıyorsa, cesaret virüsü de “sevindirici bir hızla” bulaşmaya devam etmektedir.

“Bulaş katsayısı” daha da “cesaret verici” oranlara varmıştır.

Çevrenize iyice bakın, göreceksiniz.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

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