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Yaramazlara biraz batar!

Zafer Arapkirli: Bir an önce sandık

Başlangıçta “Saygı ve itibar”dan kaynaklanan bir şekilde elit bir “çekirdek kadro” ile yolu açılan bu “otoriter ve tek ağza bakan” yönetim modeli, tarihteki benzer modellerinde hep kanıtlandığı üzere, bir aşamada, o “elit ve çekirdek” kadronun da “başını yiyecek” ve lideri (kuşkusuz kendi iradesi ve tercihi ile de) yalnız başına bırakacak, geri kalanların da korkudan “ilişemediği” ve sonuçta hata üstüne hata yaptıran bir yere doğru sürüklenmiştir.

Siyasetin içindeki (iktidar – muhalefet) herkesin, bu korkunç gidişatı görmesi ve bir an önce harekete geçmesi gerekmektedir.


Gün, oturup izleme günü değildir.

Hepimizin bekası için harekete geçin artık.

Sandık. Bir an önce sandık.

Zafer Arapkirli’nin yazısı

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