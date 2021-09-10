Zafer Arapkirli: Babanızın parası ile mi yaptınız o metroları?

Babanızın parası ile mi yaptınız o metroları, o istasyonları? Bizim paramızla yaptığınız hizmeti, “Benim hizmetim – Onun hizmeti” diye ayrıştırmak için çok mu düşündünüz?

Eğer gerçekten bir hizmet yapmak ve imzanızı atmak istiyorsanız İstanbul’a ve İstanbulluya, Hazine’ye bir talimat verin de şu canım kente ihtiyacı olan daha fazla otobüs ve metrobüs alın, sefere koyun ki İstanbullunun sefaleti azalsın.

Ekrem İmamoğlu’nun feryadını bir yana bırakın. Siz alıp çalıştırın. Üzerine de kendi logonuzu mu koyarsınız, kelle fotoğrafınızı mı yapıştırırsınız, orasına karışmayız. Yeter ki bir hayır yapın.

Bu şehrin insanı, sizden böyle hareketler bekliyor. U – M tartışması değil.

Zafer Arapkirli’nin yazısı