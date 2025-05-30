Zafer Arapkirli: Atalay'ın milletvekili olduğu halde hapiste tutulmasını  'süzme darbeci bir zihniyete' sahip değilseniz, nasıl savunabilirsiniz?

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Saray’daki bir avuç azınlığın ve onların etrafında örgütlenmiş bir oligarşinin çıkarlarından başka bir şeye hizmet etmeyen, yürütmeyi temsil eden tek bir kişiye (şahsım) bağlı bir parlamento çoğunluğu, doğrudan onun tayin ettiği bir yargı, bin bir türlü ayıplı ve kirli yöntemle yine onun emrine sokulmuş bir ‘dördüncü kuvvet‘in yani güdümlü medyanın varlığı ortada iken, tutup da başkalarının yaptığı anayasalara nasıl olup da ‘vesayetçi ve askeri‘ diyebilir bu AKP?

2017 hileli referandumunun sonuçlarını kendisine bağlı Yüksek Seçim Kurulu’na onaylatarak topluma zorla kabul ettirmenin adı düpedüz utanmazca bir ‘rejim değişikliği darbesi‘ değil de nedir? Darbeler sadece tankla topla tüfekle mi yapılır? Mesela, yine bu sözünü ettiğimiz “yeni tasarım” kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararlarının (Madde 183’e rağmen) alenen tanınmayarak ayaklar altına alınması nasıl izah edilebilir. 83’üncü maddenin açıkça ihlali anlamına gelecek şekilde Can Atalay’ın milletvekili olduğu halde hapiste tutulmasını eğer ‘süzme darbeci bir zihniyete‘ sahip değilseniz, nasıl savunabilirsiniz?

Sanki bütün bu saydıklarımız olmamış, yaşanmamış gibi bugün kalkıp da ‘Sivil anayasa yapacağız. Gelin siz de bize katılın’ gibi samimiyetsiz bir çağrıya, aynı anayasanın kim bilir kaç maddesinin ve tabii bizzat AKP-MHP koalisyonunun kim bilir kaç uygulamasının mağduru Kürt Siyasi Hareketi. Nasıl ‘tav’ olabilir? İnsanın aklı almıyor.

Zafer Arapkirli’nin yazısı