Zafer Arapkirli: Artık, o duvardan bir tuğla sökmeye gerek kalmıyor

Geldiğimiz noktada 2.500’den fazla obje, 1.000’in üzerinde menü ve 10.000’e yakın kitapla, inanılmaz bir değer yarattık MSA’da.

Gururla yazıyorum ki, müzemizi bu hafta Google Arts&Culture’a da açtık.

Tüm eserleri değil, sadece özel seçilmiş ve çok çok çok çalışılmış bir kürasyonu dünyanın incelemesine sunduk.

Ne mutlu ki biz de MSA Müzesini bu seçkin müzelerin arasında tüm dünyaya gösterebileceğiz.

İlerleyen zaman içinde sadece objelerle ve kitaplarla da kalmayıp, Türk Mutfağı ve Türk Kahvesi’ni de tanıtmak istiyoruz bu platformdan. Kendi tat ve değerlerimizi tanıtmak için daha güzel bir platform hayal edemiyoruz.