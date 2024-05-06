Z kuşağı sosyal medya yüzünden ‘orta yaş krizi’ yaşıyor

Z kuşağı hala 30 yaşın altında ama uzmanlara göre ‘orta yaş krizi’ dönemine yaklaşıyor olabilir.

Görseller: pexels

ABD’li Genel Cerrah Vivek Murthy’ye göre 1997 ile 2012 yılları arasında doğanlar, çoğu kişinin orta yaşa kadar yaşamadığı acıları zaten yaşıyor ve bunların hepsi sosyal medya sayesinde oluyor.

Murthy, The Guardian’a “Sosyal medyada yaşananlar, çocukların hiçbir güvenlik özelliği olmayan arabalara bindirilmesine ve hız sınırı olmayan yollarda sürmeye eşdeğerdir. Trafik ışıkları yok, hiçbir kural yok. Biz de onlara şunu söylüyoruz: ‘Biliyor musunuz, elinizden gelenin en iyisini yapın, bunu nasıl yöneteceğinizi öğrenin.’ Düşünürseniz bunun delilik olduğunu fark edersiniz” dedi.

Geçtiğimiz Mart ayında yayınlanan ve gençlerin en mutsuz grup olduğunu ortaya koyan 2024 Dünya Mutluluk Raporu verilerine göre ABD raporun yayınlanmasından bu yana ilk kez en mutlu 20 ülke arasına giremeyerek sıralamada 23’üncü sıraya geriledi. Raporda, 30 yaşın altındaki Amerikalıların mutluluk sıralamasında 143 ülke arasında 62’nci sırada yer aldığı belirtildi.

Murthy, verilerin ‘ABD’de ve giderek tüm dünyada gençlerin gerçekten mücadele ettiğine dair bir tehlike işareti’ olduğunu söyledi.

Z kuşağıyla ilgili olarak Wellbeing Araştırma Merkezi direktörü ve raporun editörü Jan-Emmanuel De Neve, bulgularının ‘özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da gençlerin mutluluğunda endişe verici düşüşler’ gösterdiğini, sanki ‘uçurumdan düşmüş gibi’ olduğunu söyledi: “Dünyanın bazı yerlerinde çocukların halihazırda orta yaş krizine eşdeğer bir kriz yaşadığını düşünmek, acil politika eylemi gerektirir.”

Bu, sosyal medyanın gençlerin refahına zarar verdiği gerekçesiyle ilk eleştirisi değil.

Eylül ayında Tıbbi İnternet Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan bir inceleme, selfie çekmenin artık tehlikeli kabul edildiğini ve bunların bir ‘halk sağlığı sorunu’ oluşturabileceğini öne sürmüştü.