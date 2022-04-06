YUVAM hesabı uzaktan açılabilecek

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesabı, elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.

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Merkez Bankası (MB), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın zorlamasıyla ardı ardına faiz indirmiş, dolar kuru 18 liraya kadar yükselmişti. Döviz kurlarındaki artış karşısında Erdoğan, 21 Aralık 2021’deki kabine toplantısının ardından ‘TL’yi özendirme paketi’ (KKM) açıklamıştı.

Bu paketteki ‘kur korumalı mevduat’ sistemi, döviz kurları yükselirse KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor. Sistem daha sonra yurt dışındaki vatandaşlara da açılmıştı.

22 Mart’taki değişiklikle yabancı uyruklu kişi ve şirketlerin de YUVAM’a katılımının önü açılmıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek

Hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için, nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.

Belirlenen amaca yönelik açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderilecek. Açılan bu hesaptan sadece kişinin kendi banka hesaplarına para çıkacak.