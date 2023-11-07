Yusufeli kaymakamına ‘yemek hesabı’ soruşturması

Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında soruşturma başlatıldı.

Hacı Kerim Meral.

İHA’nın haberine göre Kaymakam Hacı Kerim Meral, ilçede yemek yediği restoranda döneri beğenmedi. İddiaya göre Kaymakam Meral, misafirleriyle birlikte dönerlerini yedi ve ardından, tatlı yiyerek çaylarını içti.

En son kasaya giden kaymakam, müşterilerin yanında sesli bir şekilde işletme sahibi Ferhat Kodat’a döneri, pilavı ve sütlacı beğenmediğini, bu nedenle de hesabı ödemeyeceğini belirterek işletmeden ayrıldı.

Konunun haber olmasıyla beraber kaymakama tepkiler geldi.

Artvin Valiliği, bunun üzerine paylaştığı yazılı açıklamada, “Kaymakamı Hacı Kerim Meral hakkında İçişleri Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.