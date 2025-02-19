Yusuf Ziya Cömert: Trump'la Netanyahu 'pek sevişiyorlar'

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Trump’la Netanyahu ‘pek sevişiyorlar.’

Bu tabir Batı Anadolu’da insanların birbirinden hazzettiğini anlatmak için kullanılır. Cinsel ilişki anlamına değil.

Bazı tabirlerin birkaç anlama birden gelmesi dillerin güzelliğindendir.

Netenyahu’nun Gazze’ye saldırırken, Gazze’yi yerle bir ederken bir planı vardı mutlaka.

Gazze’yi tahliye etmek, olabilirse Sina’da Filistinlilerin yerleşebileceği bir bölgeyi Mısır’dan koparabilmek aklından geçiyordu.

Nereden biliyorsun, adamın kafasının içini mi okudun?

Bilmiyorum.

Ama İsrail saldırılarının başladığı günlerde konuşulan seçeneklerden biri buydu. Gazze’yi tahliye eder ve sonunda işgal eder.

Bunu döğüşe çekişe başarabilirdi Netanyahu. Girer, çekilir, bir daha girer, bir daha çekilir, sonra bir kısmına yerleşir, sonra bir kısmına daha, ara sıra direnişle karşılaşır, ara sıra dünyadaki iyi insanlar öfkelenir, yürüyüş yapar… Derken bir gün, nasıl Kudüs’ü, Batı Şeria’yı işgal ettiyse Gazze’yi de topraklarına dahil eder.

Trump inşaatçı, tacir. Damadının da katkılarıyla bir hayal kurdu.

Gazze bir sahil şeridi. Deniz sıcak. Oteller, rezidanslar, plajlar, yaz mevsimi de uzun sürüyor, Gazzeliler meşakkate alışık, sürelim onları Necef çölüne, Sina’ya, Arap Yarımadasına. Rezidansları, malikanelere satalım, para kazanalım.

Rahmetli dedem derdi ki… “Ayıya bal sever misin demişler, gülesim geliyor demiş.”

Trump bu hayalini açıklayınca Netanyahu’nun ağzı kulaklarına vardı.

Yusuf Ziya Cömert’in yazısı